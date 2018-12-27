نادي ريال مدريد يطارد مراهقًا برازيليًا عمره 16 عامًا

يواصل ريال مدريد اهتمامه بضم لاعبين شبان وموهوبين من البرازيل مثلما فعل ذلك مؤخرًا مع فينيسيوس جونيور حيث تكلّف كل منهما 50 مليون يورو.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن النادي الملكي لا يبدو أنه سيتوقف عن هذه السياسة التي تعتمد على التعاقد مع لاعبين شبان بأسعار باهظة.

ونقلت الصحيفة عن شبكة “غلوبو سبورت” البرازيلية أن أحدث أهداف النادي الملكي هو رينير جيسوس كارفاليو اللاعب في أكاديمية فلامنغو.

ويسعى مانشستر سيتي ويوفنتوس وروما خلف رينير البالغ عمره 16 عامًا فقط ويلعب في مركز خط الوسط المهاجم.

ووقّع رينير الذي يلعب بقدمه اليمنى عقده الاحترافي الأول مع فلامنغو ويستمر حتى 2021 ويتضمن شرطًا جزائيًا للاستغناء عنه مقابل 70 مليون يورو.

وتحدث رينير عن مدى إعجابه بفينيسوس جونيور ولوكاس باكيتا (لاعب ميلان الحالي) وقال عنهما “يتعاملان بطريقة رائعة مع الأشياء وكذلك في الملعب”.

ويرتدي رينير بالفعل الرقم 10 في أكاديمية فلامنغو ويمكن أن يحذو حذو فينيسيوس جونيور ولوكاس باكيتا بعبور المحيط الأطلسي نحو القارة الأوروبية.