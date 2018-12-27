تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة اللجنة الأولمبية السعودية

أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الخميس، استقالة تركي آل الشيخ من إدارة اللجنة.

كما أوضحت اللجنة الأولمبية السعودية أنه سيتم توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب رئيس لمجلس الإدارة.

كتب الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية، على موقع “تويتر” تغريدة جاء فيها: “قدّم معالي المستشار الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مساء اليوم الخميس استقالته رسميًا من منصبه، وسوف يتم توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب رئيس لمجلس الإدارة”.

وتأتي استقالة آل الشيخ من منصبه في اللجنة الأولمبية، بعد ساعات من إعفائه من منصبه كرئيس للهيئة العامة للرياضة، وتوليه رئاسة هيئة الترفيه، بقرار ملكي، على أن يتولى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئاسة الهيئة العامة للرياضة.