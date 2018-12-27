أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد إعفائه من رئاسة الهيئة العامة للرياضة

علّق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على الأمر الملكي بإعفائه من رئاسة هيئة الرياضة.

وغرد آل الشيخ عبر تويتر:”بكل جهد وإخلاص عملت لرياضة وطني بتوجيهات من سيدي الأمير محمد بن سلمان صاحب الفضل في كل ما تّم، ولا تفيه الكلمات حقه مهما قلت أدام الله عزه وأطال عمره في ظل مولاي خادم الحرمين الشريفين”.

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بإعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة، وتعيينه رئيسًا لهيئة الترفيه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للهيئة العامة للرياضة.

وتابع آل الشيخ “إدارة الرياضة من أصعب المؤسسات؛ لأنك تتعامل مع وسط عاطفي يطلق أحكامه من القلب أكثر من العقل، ولذلك أتفهم هجوم وغضب مشجعي كل الأندية أحيانًا، ثم رضاهم ومدحهم وإشادتهم مرة أخرى، وهذه ليست تناقضات لكن تقلبات عاطفية أتفهمها”.

“ضميري راضٍ كل الرضا، لأنني اجتهدت وعملت بجد وإخلاص وكنت أضع أمام عيني خدمة بلادي وشبابه وفق توجيهات مولاي خادم الحرمين وسيدي ولي العهد، ومهما فعلت فهذا واجبي، وليس تفضلًا مني، بل فضل بلادي علي وقادتها الكرام سدد الله خطاهم”.

“نحن كسعوديين لا نخدم هذه البلاد طمعًا في منصب أو جاه، أو مال، هو حب رضعناه من أثداء أمهاتنا، ونبتت عليه لحومنا وسرى في دمائنا، هذه هي السعودية وهذا هو الأصل في كل رجالها وفقهم الله”.

“اليوم أغادر الوسط الرياضي، عرفت فيه رجالًا ثقات يستطيعون المساهمة في دفع عجلة الرياضة، تشرفت بالعمل معهم، جئت محبًا للرياضة وأغادرها محبًا لها ولجمهورها وفعالياتها وسأظل”.

ووجه آل الشيخ كلمة لجمهور الرياضة السعودي قائلًا “أنتم طاقات كبيرة، دول كثيرة تتمنى هذه الكثافة، وهذا الحراك الذي تقومون به، خرجت من بينكم مشرّفًا بالقيادة الرياضية، وأعود بينكم متشرفًا بأن أكون أحدكم كما أنا دائمًا، صحيح نتخانق ونزعل ونرضى، لكن لا تسمحوا لأي دخيل يستغل ما بيننا في الإضرار ببلدنا”.

“أتمنى التوفيق لأخي وصديقي الأمير عبد العزيز نعم الرجل.. كفو وستين كفو..”.

“إن اخطأت فصدور إخوان مثلكم تتسع لأخطائي، وإن إصبت فذلك فضل ربي ثم توجيهات قيادتنا وجهد المخلص المقصر”.

“قولوا: حتوحشنا، بس بدون هاشتاق”.

“أشكر مولاي خادم الحرمين وسيدي ومولاي ولي العهد على الثقة في تعييني رئيسًا لهيئة الترفية … تجربة جديدة يارب وفقني لخدمة ولاة أمري وإخواني وخواتي الشعب العظيم”.