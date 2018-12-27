أمر ملكي بإعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة بالسعودية

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بإعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة، وتعيينه رئيسًا لهيئة الترفيه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للهيئة العامة للرياضة.

وجاء إعفاء تركي آل الشيخ ضمن عدة أوامر ملكية، اليوم الخميس.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم الخميس، أوامر ملكية تقضي بتعديل وزاري، شمل حقيبة الخارجية، وتكليف إبراهيم العساف بالوزارة، خلفًا لعادل الجبير الذي عين وزير دولة للشؤون الخارجية.

وتم بموجب الأوامر الملكية تعيين عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيرًا للحرس الوطني، وحمد آل الشيخ وزيرًا للتعليم، وتركي الشبانة وزيرًا للإعلام.

كما شملت الأوامر الملكية أمرًا بـ”إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين”، فيما قضى أمر ملكي آخر بـ”إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد”.

وغرد الإعلامي وليد الفراج تعليقًا على إعفاء آل الشيخ :”معالي المستشار تركي آل الشيخ تشرفت بالتعامل معك طوال الفترة الماضية، لقد تركت أثرًا سيبقى سنوات طويلة في الساحة الرياضية، أنت رجل تحدث الأثر أينما تكون .. الله يوفقك يا أبوناصر في خدمة الوطن عبر موقعك الجديد”.