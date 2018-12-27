غوميز يرد على تقارير رغبته في مغادرة نادي الهلال السعودي

أبدى اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، سعادته التامة بالتواجد في الرياض، إذ أعلن عن رغبته في البقاء مع النادي السعودي حتى الاعتزال.

ونقلت عديد من الصحف الفرنسية والتركية تصريحات اللاعب، الذي أعلن عن رفضه عرض فناربخشة التركي.

وقال غوميز لصحيفة “فوتبول أرينا” إنه سعيد في الهلال، ويشعر بالراحة لتواجده في السعودية، وأن سيظل يقاتل مع الهلال لتحقيق البطولات مبديًا إعجابه بجماهير الفريق.

وأتم غوميز تصريحاته قائلًا :” متبقٍ لي سنوات قليلة في كرة القدم، أتمنى أن تكون تلك السنوات هنا في الهلال.. أنا سعيد لمساعدة هذا الدوري في التطور”.

يذكر أن تقارير صحيفة تركية أشارت إلى رغبة غوميز في العودة إلى الدوري التركي مجددًا، ومغادرة نادي الهلال.