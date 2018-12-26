أسامة هوساوي مدافع المنتخب السعودي يُعلن اعتزال كرة القدم (صور)

أعلن أسامة هوساوي مدافع المنتخب السعودي ونادي الوحدة، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وكتب هوساوي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “‏استذكر البدايات بحب الكرة وشغف اللعب بها من هواة إلى محترفين في ذلك المستطيل الأخضر لم ندخر جهدًا من أجل المنافسة وفي المنصات كانت لنا وقفة مع الذهب”.

وأضاف: “حصدت أغلى رصيد الحب من الجماهير اليوم أعلن للجميع اعتزالي لعب كرة القدم هذه النهاية ستكون بداية لمستقبل أجمل”.

استذكر البدايات بحب الكرة وشغف اللعب بها من هواة إلى محترفين.. في ذلك المستطيل الأخضر لم ندخر جهدًا من أجل المنافسة.. وفي المنصات كانت لنا وقفة مع الذهب.. حصدت أغلى رصيد الحب من ” الجماهير” ..

اليوم أعلن للجميع اعتزالي لعب ” كرة القدم ” .. هذه النهاية ستكون بداية لمستقبل أجمل.. — أسامة هوساوي (@HawsawiOsama) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

وكان هوساوي قد نفى صباح اليوم الأربعاء ما تردد حول انتقاله إلى الاتحاد خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

كان هوساوي سبق له اللعب في صفوف الهلال والوحدة وأندرلخت البلجيكي والأهلي كما كان قائدًا للمنتخب السعودي، تم ضمه لأول مرة إلى المنتخب السعودي في كأس الخليج 2007، ثم في كأس آسيا 2007.