تقارير.. فالديفيا وكارليتو يتصدران قائمة الراحلين في نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية أن ثنائي نادي الاتحاد السعودي، البرازيلي فالديفيا وكارليتو يتصدران قائمة المغادرين عن صفوف “العميد”، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن إدارة الاتحاد اقتربت من حسم عدد من الصفقات الأجنبية خلال اليومين المقبلين، لتدعيم صفوف الفريق الأول في النادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، رغبة في كسب الوقت وإتاحة الفرصة للمنضمين حديثًا؛ للتأقلم مع بقية زملائهم في المجموعة.

وبحسب مصدر الصحيفة، فإن التعاقدات التي تعتزم الإدارة حسمها ستشكل العمود الفقري للفريق، إذ تتمثل في: حارس للمرمى، ومدافع، ومحور دفاعي، ومهاجم، مرجحًا كذلك أن تشمل التعاقدات صانع ألعاب، في حالة رغبة المدرب بيليتش في تدعيم المركز ذاته.

وأوضح المصدر وجود رغبة اتحادية في الإبقاء على الرباعي: التشيلي كارلوس فيلانويفا، والمغربي كريم الأحمدي، والأسترالي ماثيو جورمان، إلى جانب أحد اللاعبين البرازيليين روماينهو وجوناس دي سوزا.

وواصل فريق الاتحاد استعداداته لمواجهة الاتفاق، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.