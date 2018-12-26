رئيس نادي أحد يكشف حقيقة انتقال حسين عبدالغني للنادي الأهلي السعودي (فيديو)

كشف سعود الحربي، رئيس نادي أحد، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي السعودي لضم اللاعب المخضرم، حسين عبد الغني، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الحربي في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: “الفريق الكروي تعرَّض لكبوة، والحظ السيّئ لازمنا كثيرًا حتى أمام الكبار بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهناك أخطاء إدارية في عملنا، ونعمل على بقاء النادي بالدوري من خلال الفترة الشتوية المقبلة”.

وأضاف: “أحد الممثل الأول للمدينة المنورة بجماهيريته الكبيرة، وينتظر الدعم الكبير أسوة بالأندية الأخرى بالفترة الشتوية، وسيتحسن الوضع في الفترة المقبلة”.

وحول وجود مفاوضات مع رئيس الأهلي، لانتقال حسين عبد الغني في الميركاتو الشتوي، أوضح: “لم أتحدث مع رئيس أهلي جدة، ماجد النفيعي، بخصوص عبدالغني، وكل ما يثار غير صحيح”.

وأبرز: “حسين عبد الغني مستمر معنا، ويحترم عقده كلاعب محترف وكبير، وإذا أراد عبد الغني الذهاب للأهلي فسوف ننافش الأمر، ومصلحة اللاعب مهمة لنا”.

وواصل: “وضعنا ميزانية تقديرية بلغت 21 مليون ريال لتغيير اللاعبين في الفترة الشتوية، وأنهينا الاتفاق مع المغربي محمد فوزير المملوكة بطاقته لنادي النصر، ونتفاوض مع حارس سعودي مميز وقوي لوجود منافسة قوية في هذا المركز”.

وأتم: “متفائل بالدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين، خصوصًا مع الصفقات الكبيرة المتوقع ضمها لصفوفنا، وأحد سيستمر وسط الكبار ولن يهبط بإذن الله”.