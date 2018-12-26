نادي التعاون السعودي يستنكر أخطاء التحكيم في الدوري قبل مواجهة الهلال

أعرب مجلس إدارة نادي التعاون السعودي عن غضبه في بيان رسمي، بسبب ما يراه من أخطاء تحكيمية خاصة في مباراتي الفريق الماضيتين ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء في بيان التعاون الذي خسر، مساء الثلاثاء، أمام الرائد 1-2 في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة: “تستنكر إدارة نادي التعاون ما تعرَّض له الفريق الأول في مباراتين متتاليتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، من أخطاء تحكيمية أثّرت سلبًا في ترتيبه بالمنافسة”.

وأضاف البيان: “وشهدت مباراتنا أمس أمام شقيقنا الرائد أخطاءً تحكيمية بالجملة، بدأت بمنح اللاعب مدالله العليان بطاقة صفراء ثانية دون أي داعٍ ورفض الحكم العودة إلى تقنية الفيديو، كما رفض لاحقًا العودة إلى التقنية ذاتها في ضربتي جزاء مستحقتين للفريق، وتغاضى تمامًا عن مخاشنات تعرَّض لها لاعبونا، وغض الطرف عن إنذار لاعبي الخصم في بضع لقطات، وكان لهذا تأثير واضح في نتيجة اللقاء النهائية، بعد أن أخرج الحكم لاعبينا عن تركيزهم ومنحهم بطاقات بشكل مستفز”.

بيان من إدارة #التعاون حول الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق الأول .. pic.twitter.com/47fhMauOxL — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) December 25, 2018

وواصل التعاون في بيانه: “وكان التحكيم أثّر على نتيجة لقائنا الماضي أمام القادسية، وأدى إلى إيقاف لاعبينا، ورفض العودة إلى تقنية الفيديو في أهداف المنافس التي احتج عليها الفريق.. وتتساءل إدارة التعاون عن الأسباب التي لم يكن لتقنية VAR دور في مباراتنا اليوم، وكذلك المباراة الماضية”.

وختم بيان التعاون بمطالبة اللجان المختصة في الاتحاد السعودي بالتحقيق فيما حدث حتى لا يُحرم الفريق من حقه العادل في المنافسة، كما طالب النادي -أيضًا- برفع الإيقاف عن لاعبه مدالله العليان.

وتأكد بشكل رسمي غياب ثنائي التعاون، مدالله العليان والكاميروني ليندر تاوامبا، عن مواجهة الفريق المقبلة أمام الهلال.

المباراة من المقرر أن تقام في الـ 30 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن الجولة الـ15 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

التعاون يحتل حاليًّا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما يأتي الرائد في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة.