جيسوس: مستعد لترك نادي الهلال السعودي.. حقيبتي جاهزة (شاهد)

كشف البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي أنه جاهز لترك منصبه فورًا حال أراد النادي ذلك.

وقال خيسوس في تصريحات لقناة برتغالية نقلها برنامج “في المرمى”: في السعودية إقالة المدرب أمر سهل، ولأننيأاحقق الانتصارات ما زلت مستمرًا”.

وأضاف: “لو خسرت ستتم إقالتي لذلك شنطتي جاهزة، المدرب السابق الأرجنتيني رامون دياز، معروف في بلده والعالم كلاعب رائع، بعد الهلال ذهب إلى الاتحاد وتمت إقالته بعد ثلاث مباريات، وبهذه السهولة يقال المدربين في السعودية والأموال لا تعد مشكلة بالنسبة لهم”.

خيسوس : في السعودية إقالة المدرب أمر سهل .. ولأنني احقق الانتصارات مازلت مستمر .. ولو خسرت ستتم اقالتي لذلك شنطتي جاهزة#في_المرمى — العربية – في المرمى (@FilMarma) ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨

وحول وضعه الآن داخل النادي قال: “بخصوص جماهير الهلال فهي تعشق الفريق وكرة القدم، ويقولون لي إنهم يريدونني ويجب ألا أغادر الفريق، بعد ثلاثة شهور اجتمعت مع إدارة النادي، في أحد المكاتب، وشعرت بالقلق حينها وكأنه ستتم إقالتي، وقالوا أننا أجرينا تقييمًا للمباريات الـ12 التي خضتها مع الفريق، ولاحظنا أنه ما من مدرب في التاريخ حقق ما قمت به في فترة وجيزة، ولذلك سنمنحك مليون يورو مكافأة.

وتابع: “وضعت بعضًا من شروطي في العقد، أرادوا أن يوقعوا معي عقدًا لمدة أربع سنوات، ولكنني رفضت ذلك وقلت لهم إنني أريد عقدًا لعام واحد وآخر اختياري، بقرار مني، إذا أعجبنا الأمر نواصل وإن لم يعجبنا فأغادر، لأن المدربين يأتون إلى السعودية ويريدون توقيع عقود لثلاث أو أربع أو خمس سنوات، ولم يأت مدرب إلى السعودية وتمكن من الحصول على ما أحصل عليه أنا هنا”.

خيسوس : الهلاليون طلبوا مني توقيع عقد لمدة 4 أعوام ورفضت .. وطلبت عقد لمدة عام والذي يليه يكون اختياري .. اذا عجبني الأمر سأستمر واذا لم يعجبني سأغادر #في_المرمى — العربية – في المرمى (@FilMarma) ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨

خيسوس لقناة برتغالية : لم يأت مدرب يتقاضى مثل مرتبي .. قبل ثلاثة اسابيع استدعتني ادارة الهلال وشعرت بالقلق انه سيتم اقالتي .. وقالت لي انك تحقق ارقام غير مسبوقة وسنزيد راتبك مليون يورو إضافي — العربية – في المرمى (@FilMarma) ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨

وأشار جيسوس إلى أنه من المستحيل أن يحصل في أوروبا على ما يدفعه له الهلال، وذلك بسبب الضرائب، إلا في مانشستر سيتي الإنجليزي أو للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لأنه كي أتقاضى نفس الرقم هنا، عليهم أن يدفعوا ضعف المبلغ في أوروبا.

وكشف جيسوس أنه يخطئ في اسم الهلال وذلك في أحيان كثيرة، قائلًا: “أنطق الأهلي في معظم الأوقات، ويخافون عندما أذكر الأهلي، لأن فريقي هو الهلال، والفارق حرف واحد فقط”.

خيسوس لقناة برتغالية : أخطأ احيانا في نطق اسم فريقي واقول الاهلي بدلا من الهلال .. — العربية – في المرمى (@FilMarma) ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨

كان جيسوس قد عاود الأسبوع الماضي تصريحاته المثيرة للجدل بشأن علاقته مع نادي الهلال السعودي، وإمكانية رحيله قريبًا، حيث قال: “أود الخروج بنهاية مايو المقبل، مسؤولو الهلال يفكرون في الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا لكنها تستمر لأكتوبر من العام المقبل.. قد أحققها حال جددت تعاقدي لموسم آخر”.