رسميًا.. نقل مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي من الرياض إلى الأحساء

أعلن نادي النصر السعودي تلقيه خطابًا رسميًا من اتحاد كرة القدم يفيد بنقل مباراة الفريق ضد الفتح، المقرر إقامتها، يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري من الرياض إلى الأحساء.

وكان النصر قد تقدم بطلب نقله المباراة إلى الأحساء بسبب سوء أرضية ملعب الملز.

تلقت إدارة نادي #النصر قبل قليل خطاباً من الاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد بنقل مباراة #النصر_الفتح من الرياض إلى الأحساء pic.twitter.com/9Kn3lhy8iK — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 25, 2018

ويدخل العالمي هذا اللقاء، وهو قادم من فوز على حساب الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري السعودي، وبهذا الفوز يبقى الفريق في المركز الثاني برصيد 32 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال صاحب الصدارة، فبعد 14 مباراة حقق الفريق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في اثنتين وخسر مثلهما.

فيما يقدم فريق الفتح نتائج جيدة إلى حد ما حتى الآن في الدوري، واستطاع الفريق أن يضع نفسه في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتفاق صاحب المركز التاسع، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 14 لقاء، فاز في 4، وخسر 4، وتعادل في 6 مباريات.