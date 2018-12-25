سعوديون يتداولون فيديو لـ”شبيه تركي آل الشيخ” (شاهد)

تداول مغردون سعوديون فيديو لشاب يشبه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية.

ولقي مقطع الفيديو رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، والمواقع الإلكترونية.

وظهر حساب لشاب سعودي أطلق على نفسه “سلمان بن سعود”، عرف نفسه بأنه شبيه المستشار تركي آل الشيخ، ونشر صورًا لشباب حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

وغرد حساب يدعى مبارك الرشيدي: ” أخيرًا شفنا شبيه معالي المستشار تركي آل الشيخ “.

وقال عبدالوهاب جال الله: “في البداية اعتقدت أنه المستشار تركي آل الشيخ”.