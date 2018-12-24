بعد قذف محمد العويس بعصا حديدية.. جمهور النادي الأهلي السعودي يطالب بتغليظ عقوبات الهلال

دشَّن جمهور النادي الأهلي السعودي هاشتاغًا غاضبًا ضد جمهور الهلال، بسبب صورة تم تداولها لحارسهم محمد العويس، عقب مباراة الفريقين في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما، يوم الجمعة، بملعب “جامعة الملك سعود”، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

وحقق الهلال فوزًا ثمينًا على الأهلي في تلك المباراة بنتيجة 4-3، في مباراة شهدت شدًّا وجذبًا بين الجمهورين.

ووفقًا للصورة المتداولة ظهر العويس وهو يحمل عصا حديدية عقب المباراة، ليطالب الجمهور عبر هاشتاغ “#بالحديد_الهلايين_يقذفون_العويس” بإنزال عقوبة قاسية على جمهور الهلال، إذ تداول الجمهور فيديوهات أخرى تظهر قذف الجماهير للعويس بالمياه، وأيضًا هتافاتهم الشديدة ضده بمكبرات الصوت العالية.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم فرضت بالفعل غرامتين ماليتين على ناديي الهلال والأهلي بعد أحداث شغب جماهيري في مباراتهما.

وغرمت اللجنة فريق الأهلي مبلغًا قدره 100 ألف ريال بسبب قذف جمهوره لـ23 قارورة ماء باتجاه المنطقة الخاصة بمنافسه في الشوط الثاني وفقًا لتقرير حكم المباراة ومراقبها.

وللسبب نفسه غرَّمت اللجنة فريق الهلال متصدر الدوري وحامل اللقب مبلغًا قدره 40 ألف ريال بعد قذف جمهوره لست قارورات ماء.

ويتصدر الهلال بطولة الدوري برصيد 35 نقطة مبتعدًا بثلاث نقاط عن النصر الوصيف ويحتل الأهلي المركز الخامس ورصيده 24 نقطة.

ولكن يبدو أن هذا الأمر لم يشفع لجماهير الأهلي، إذا نشر مغرد فيديو يرصد قذف الجمهور لزجاجات المياه على العويس، قائلًا: “مجلس جمهور الهلال يقذف العويس في مقطع واضح، مجلس الجمهور لا يفعل شيئًا إلا بأمر من الإدارة”.

"مجلس جمهور #الهلال " يقذف العويس في مقطع واااضح !!! " مجلس الجمهور لا يفعل شيء الا بأمر من الادارة "!!! عبث فساااد قذارة …!!! #بالحديد_الهلايين_يقذفون_العويس

pic.twitter.com/gZQmz0wc9L — كحيلان العتيبي#راعي_الابل (@alotibi_1955) December 24, 2018

وأشار محمد المانع: “صورة من غير تحية للجنة الانضباط واتحاد الكرة وهيئة الرياضة لا بد من إيقاف المهازل والضحك على المجتمع الرياضي”.

#بالحديد_الهلايين_يقذفون_العويس صورة من غير تحية للجنة الانضباط واتحاد الكرة وهيئة الرياضة لا بد من إيقاف المهازل والضحك على المجتمع الرياضي pic.twitter.com/RtRUj7GKoY — محمد المانع (@ugdlhku) December 24, 2018

وقالت مغردة أهلاوية: “جمهور يثير الشغب يا اتحاد الكرة، وينكم عنهم أو منشغلين بالعد الغرامات”.

#بالحديد_الهلايين_يقذفون_العويس

جمهور يثير الشغب ي @saudiFF

وينكم عنهم او منشغلين بالعد الغرامات pic.twitter.com/cVUqsyIcMr — ‏ نـησαяαααннـواره (@noaraaahh) December 24, 2018

وغرد آخر بمقطع فيديو جديد يظهر إلقاء المقذوفات على حارس الأهلي، قائلا: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

كل هذا ولا شافوه

العمى عمى القلوب

حسبنا الله ونعم الوكيل #بالحديد_الهلايين_يقذفون_العويس pic.twitter.com/T0CesbPkIo — Ntz66 كلي نصر (@tttksa000) December 24, 2018

وشدَّد المغرّد محمد نسيب: “أين عدالة المنافسة وشرفها بالدوري وسط هذا الإرهاب من جماهير الهلال وسط ملعبهم؟

فعلًا العويس حراق وحرقهم”.

#بالحديد_الهلايين_يقذفون_العويس

أين عداله المنافسة وشرفها بالدوري وسط هذا الارهاب من جماهير الهلال وسط ملعبهم ؟

فعلا العويس حراق وحرقهم

pic.twitter.com/v5CDPfN7AS — (محمدنسيب أبوأنور) (@m_alnassibi) December 24, 2018

وطالب آخر بتصعيد الأمر للفيفا، قائلًا: “إذا كنتو على حق وكلمتكم واحدة منشنو الفيفا وصعدوا الموضوع لهم مالها إلا هذا الحل، قذف ورمي ورجم، صرنا في حرب عصابات وإرهاب مو ملعب لكرة القدم”.