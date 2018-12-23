الاتحاد الآسيوي يعتمد ملف المحرق البحريني للمشاركة في الدوري السعودي (صورة)

اعتمد الاتحادان البحريني والآسيوي لكرة القدم اليوم الأحد الملف المتكامل لمشاركة فريق المحرق البحريني في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه؛ تمهيدًا لإرساله للجنة الاتحادات المحلية بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الجهة المختصة باعتماد ملف مشاركة المحرق في الدوري السعودي.
واستقبل إبراهيم البوعينين الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم، وفدًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ لبحث التنسيق النهائي لمشاركة نادي المحرق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم المقبل 2020-2019.
وتكوّن وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من المستر شين مدير إدارة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، وبافل لوزانوف مدير شؤون المسابقات للأندية بالاتحاد الآسيوي، بحضور حسن إسماعيل رئيس قسم المسابقات في الاتحاد البحريني.
ونشر المركز الإعلامي للنادي البحريني صورًا عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” للاجتماع الذي ضم ممثلي إدارة النادي مع الوفد الآسيوي.
وخلال الاجتماع رحب الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم بوفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ناقلًا لها تحيات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة رئيس الاتحاد سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة.
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البوعينين يستقبل وفدًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحث التنسيق النهائي لمشاركة المحرق في الدوري السعودي استقبل الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين، وفدا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ لبحث التنسيق النهائي لمشاركة نادي المحرق في الدوري السعودي للمحترفين للموسم المقبل 2018-2019. وتكون وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من مدير إدارة المسابقات بالاتحاد الآسيوي “شين” ومدير شؤون المسابقات للأندية بالاتحاد الآسيوي “بافل لوزانوف”، بحضور رئيس قسم المسابقات في الاتحاد البحريني حسن إسماعيل ومحاسب الاتحاد عادل مرزوق. وخلال الاجتماع رحب الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم بوفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ناقلا لها تحيات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة رئيس الاتحاد سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة. وناقش الطرفان عملية التنسيق النهائية لمشاركة المحرق في الدوري السعودي، إذ تم اعتماد الملف المتكامل للمشاركة بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه؛ تمهيدا لإرساله للجنة الاتحادات المحلية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الجهة المختصة باعتماد ملف مشاركة المحرق في الدوري السعودي. #muharraqclub