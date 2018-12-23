بعد اجتماعه مع مسؤولي فنار بخشة التركي.. هل يرحل غوميز عن نادي الهلال السعودي؟

كشفت تقارير صحفية تركية عن مفاجأة مثيرة تخص اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز محترف نادي الهلال ومستقبله مع الزعيم.

ونشرت صحيفة ” milligazete” التركية تقريرًا قالت فيه إن اللاعب متحمس للعودة إلى تركيا، وإنه بالفعل اجتمع مع مسؤولي نادي فنار بخشة التركي في إسطنبول لأجل الانتقال.

قالت الصحيفة إن داميان كومولي المدير الرياضي لنادي فنار بخشه اجتمع مع وكيل غوميز واللاعب، وظل الاجتماع مدة ثلاث ساعات يوم 2 ديسمبر الماضي.

الصحف جميعها أشارت بالفعل إلى أحاديث سابقة للاعب، تحدث فيها عن أنه لا يود الانتقال لفنار بخشة احترامًا لجماهير غالاتا سراي.