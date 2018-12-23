رد فعل عبد الفتاح عسيري لاعب النادي الأهلي السعودي على أنباء عودته للاتحاد (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رد فعل عبد الفتاح عسيري، لاعب النادي الأهلي السعودي، خلال مزاح أحد زملائه معه بأنه اقترب من العودة لصفوف ناديه السابق اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ ينتهي عقده مع “الراقي” بنهاية الموسم الجاري.

ويظر في الفيديو المتداول أحد لاعبي الأهلي وهو يضحك ويقف بجواره عسيري ويقول له “مبارك عودتك للاتحاد”، قبل أن يبتسم الأخير ويبتعد عن الكاميرا.

وكان عسيري، أثار الجدل، بعدما رفض الاحتفال بالهدف الذي سجله في مرمى الاتحاد في ديربي جدة هذا الموسم.

وظهر عبد الفتاح عسيري عقب لقاء العميد، مرتديًا قميص نادي اتحاد جدة، ورد حول إشاعات اقترابه من العميد قائلًا “كل شيء وارد”.

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي سليمان المطويع، مقدم برنامج الوقت الأصلي، إن عبد الفتاح عسيري حسم عودته إلى ناديه السابق اتحاد جدة بنسبة 100%.

وقال المطويع: “اتحاد جدة أنهى الأمور كافة مع لاعبه السابق عبد الفتاح عسيري”.