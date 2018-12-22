مباراة العين وريال مدريد.. “ماركا” ترصد صافرات الاستهجان ضد راموس في أبوظبي بسبب محمد صلاح

لا يزال شبح المصري الدولي محمد صلاح يطارد سيرجيو راموس، قائد نادي ريال مدريد الإسباني، حتى وهو يخوض نهائي كأس العالم للأندية في أبوظبي، أمام العين الإماراتي.

وتوّج ريال مدريد بكأس العالم للأندية، بعد فوزه على العين 4-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم السبت، على استاد مدينة زايد الرياضية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

رصدت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير نشرته اليوم الصافرات التي انطلقت في ملعب مدينة زايد كلما لمس راموس الكرة، وقالت إن المشجعين العرب لم ينسوا حتى الآن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح نجم ليفربول على يد راموس، في نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأشارت الصحيفة إلى أن صافرات الاستهجان ضد راموس كانت بمثابة المفاجأة، لأن قائد ريال مدريد لم يتعرض لأي هجوم من الجماهير خلال مباراة الريال وكاشيما إنتلرز الياباني، في نصف نهائي مونديال الأندية يوم الأربعاء الماضي.

وأضافت بقولها: “كثيرون في العالم العربي يرون أن محمد صلاح بطل قومي، ولم ينسوا أن راموس تسبب في إصابته بنهائي دوري الأبطال، وهو ما اضطره لمغادرة ملعب المباراة مبكرًا، وهو ما مهد الطريق أمام فوز ريال مدريد على ليفربول 3-1”.

وتابعت بقولها: “صافرات الجماهير ضد راموس لم تُخرج اللاعب عن تركيزه، ولعب قائد ريال مدريد دورًا حاسمًا في فوز الملكي بكأس العالم للأندية، بعد أن أنقذ فرصة هدف محقق على يد المصري حسين الشحات لاعب العين، عندما أخرج الكرة من على خط المرمى، وقت أن كانت النتيجة وقتها التعادل السلبي، كما أحرز الهدف الثالث للريال في الدقيقة 79 من المباراة”.