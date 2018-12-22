نادي النصر السعودي يقدم عرضًا كبيرًا للبرتغالي فيلاش بواش لقيادة الفريق

كشفت تقارير صحفية برتغالية، أن إدارة نادي النصر السعودي تفاوض المدرب أندريه فيلاش بواش ليخلف المدرب المؤقت الحالي هيلدر المعين خلفًا لدانييل كارينيو.

وقال صحيفة “أبولا”، إن إدارة النصر تستعد لتقديم عرض للمدرب بقيمة 8 ملايين يورو على أن تجتمع معه للتفاوض.

وقالت الصحيفة، إن النصر سبق وقدم عرضًا مماثلًا للبرتغالي ليوناردو غارديم، الذي رفض ملايين العرب كما عرضت أيضًا على المدرب فيتور بيريرا.

يذكر أن هيلدر كريستافو يتولى المهمة مؤقتًا خلفًا للمقال كارينيو، كما تنوي الإدارة فسخ تعاقدها مع المدافع البيروفي كريستيان راموس.

فيلاش بواش (40 عامًا) حقق نجاحه الأكبر مع نادي بورتو الذي قاده موسم 2010\2011 نحو الفوز بأربع ألقاب، منها لقب الدوري الأوروبي.

المدرب الشاب كان مساعدًا لجوزيه مورينيو وقتما درّب الأخير أندية بورتو، تشيلسي، إنتر، قبل أن ينفصل عنه ويبدأ مسيرته الخاصة.

لاحقًا تولى بواش بنفسه تدريب تشيلسي عدة أشهر، قبل أن تتم إقالته وتولية مساعده روبرتو دي ماتيو الذي مضى ليجلب لقب دوري أبطال أوروبا الوحيد في تاريخ النادي.

تجربة قصيرة أخرى كانت مع ناد لندني آخر هو توتنام موسم 2012\2013.

المدرب البرتغالي لم يتول تدريب أي فريق منذ رحيله عن شانغهاي الصيني في نوفمبر 2017.