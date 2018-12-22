جيسوس مدرب نادي الهلال السعودي يثير الجدل مجددًا بتصريحاته عن الرحيل

عاود البرتغالي خورخي جيسوس تصريحاته المثيرة للجدل بشأن علاقته مع نادي الهلال السعودي، وإمكانية رحيله قريبًا.

وقال المدرب في تصريحات نقلتها صحيفة “ريكورد” البرتغالية: “أود الخروج بنهاية مايو المقبل”.

وأضاف: “مسؤولو الهلال يفكرون في الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا لكنها تستمر لأكتوبر من العام المقبل.. قد أحققها حال جددت تعاقدي لموسم آخر”.

واعترف المدرب بأنه محبوب من قبل جماهير الهلال، لكنه يود الرحيل، مشددًا على أن كل شيء يتغير في عالم كرة القدم وأن الأيام قد تغير من قراره.

وحقق الهلال فوزًا مهمًا، أمس الجمعة، على حساب الأهلي في الكلاسيكو، بأربعة أهداف مقابل 3 في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود.

النتيجة رفعت رصيد الهلال إلى 35 نقطة متمسكًا بالمركز الأول بينما بقى الأهلي عند 24 نقطة متراجعًا إلى المركز الخامس.