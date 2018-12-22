مباراة العين وريال مدريد.. سامي الجابر يقدم كأس العالم للأندية كممثل رسمي من “فيفا” (فيديو)

قدم سامي الجابر، لاعب ورئيس نادي الهلال السعودي السابق، كأس العالم للأندية كممثل رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قبيل انطلاق المباراة النهائية بين العين الإماراتي وريال مدريد الإسباني.

وحرصت الجماهير المتواجدة في الملعب على تقديم تحية حارة للجابر.

الاسطورة السعودية سامي الجابر يقدم كأس العالم للأندية كممثل رسمي لـ الفيفا ????????.#ClubWC pic.twitter.com/UEO85qAAEO — عز (@MnbrMadrid5) December 22, 2018

ويواجه ريال مدريد نظيره العين، مساء اليوم السبت، بملعب “مدينة زايد الرياضية”.

ويستهدف نادي العين إنهاء هيمنة أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية على بطولة كأس العالم للأندية منذ انطلاقة المسابقة عام 2000، باعتلاء منصة التتويج في مباراة اليوم ومنح قارة آسيا أول ألقابها في البطولة، بجانب تحقيق أفضل إنجاز في تاريخ مشاركات الأندية العربية.

ويعد الرجاء البيضاوي المغربي صاحب أفضل إنجاز في تاريخ مشاركات الأندية العربية ببطولة كأس العالم للأندية بعدما حل وصيفًا في نسخة 2013 أمام بايرن ميونخ الألماني، ويسعى العين لتخطي هذا الإنجاز على حساب ريال مدريد.

واستطاع فريق العين التأهل للنهائي بعد الفوز على ويلنغتون بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3، ثم الفوز على الترجي 3-0، ثم الفوز على ريفر بليت بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، بينما تأهل ريال مدريد بعد فوز على كاشيما 3-1.