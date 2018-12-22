تغريم رباعي النادي الأهلي السعودي وثنائي النصر

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، توقيع عقوبات مالية على 4 لاعبين من صفوف النادي الأهلي، بالإضافة إلى لاعبين اثنين من فريق النصر.

وألزمت لجنة الانضباط رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد العويس، مهند عسيري، سعيد المولد، وألكسيس روانو، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لكل واحد منهم.

????| #لجنة_الانضباط_والأخلاق: إلزام لاعبي نادي #النصر إبراهيم غالب، ونور الدين امرابط بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال لكل واحد منهما. pic.twitter.com/w94TlC3pLZ — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) December 22, 2018

كما ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إبراهيم غالب، والمغربي نور الدين مرابط، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لكل واحد منهما.

وجاءت عقوبات لجنة الانضباط، لعدم حضور رباعي النادي الأهلي وثنائي فريق النصر، للمقابلة الإعلامية السريعة “فلاش إنترفيو”، بعد مباراتي الراقي والشباب، والعالمي والاتحاد، في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.