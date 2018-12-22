أُحد يظل في ذيل ترتيب الدوري السعودي بعد خسارته من الفيحاء

تلقى أُحد الهزيمة الخامسة على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين، بخسارته 3-صفر أمام مستضيفه الفيحاء، اليوم السبت.

وظل أُحد في المركز الأخير بست نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن الاتحاد، بعدما تلقى الخسارة العاشرة في 14 مباراة، بينما تقدم الفيحاء للمركز 11 برصيد 15 نقطة.

وافتتح أهداف الفيحاء عبدالرحمن اليامي في الدقيقة 40؛ إثر متابعة تمريرة عرضية حولها للشباك من مدى قريب.

وأضاف الكولومبي دانيلو أسبريا الهدف الثاني بتسديدة منخفضة في الدقيقة 74؛ إثر هجمة مرتدة.

وأحرز أسبريا هدفه الشخصي الثاني والثالث للفيحاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع؛ من ركلة جزاء.