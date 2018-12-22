الاتحاد السعودي يصدر قرارًا لصالح الأندية خلال مشاركة المنتخب في كأس آسيا 2019 (صورة)

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، قرارًا جديدًا، يقضي بالسماح للأندية التي تم استدعاء أحد لاعبيها للمنتخب الأول خلال مشاركته في كأس آسيا 2019 بإشراك 8 لاعبين أجانب.

وقال الاتحاد السعودي، في بيان، نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم السماح للأندية التي تم استدعاء أحد لاعبيها للمشاركة مع المنتخب الوطني خلال مشاركته في كأس آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات، بإشراك 8 لاعبين أجانب ضمن القائمة الأساسية في مسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين والدوري السعودي للمحترفين، في حين سيبقى العدد كما كان معمولًا به بالنسبة لباقي الأندية بمشاركة 7 لاعبين أساسيين في قائمة الفريق”.

وقرر الاتحاد السعودي قبل أسابيع استمرار مسابقة الدوري المحلي خلال مشاركة المنتخب الأول في كأس آسيا 2019، بعد جدل بين مشجعي وأعضاء إدارات الأندية.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة من 14 مباراة، في حين يملك مطارده المباشر، النصر، 32 نقطة.

ويشارك الأخضر السعودي في كأس آسيا ضمن المجموعة الخامسة، إلى جانب قطر ولبنان وكوريا الشمالية، ويسعى للتتويج باللقب للمرة الرابعة في التاريخ.