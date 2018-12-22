سعود آل سويلم يتفاعل مع تغريدة ماجد النفيعي عن انحياز التحكيم لنادي الهلال السعودي

تفاعل سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي، مع تغريدة ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي، عن عدم احتساب ركلة جزاء لناديه ضد الهلال خلال مباراة الفريقين أمس في الدوري السعودي.

وحقق الهلال فوزًا مهمًا على الأهلي بأربعة أهداف لثلاثة في كلاسيكو الكرة السعودية أمس الجمعة.

وغرد النفيعي:”نعلم أننا لعبنا أمام منافس قوي، ونبارك له الفوز، ونعلم أننا خسرنا بأخطاء فردية ، ولكن لم أجد في قانون كرة القدم ما يشفع للحكم بعدم احتساب ركلة جزاء واضحة للأهلي، خاصة بعد أن شاهد الإعادة بتقنية VAR .”.

وظهرت الكرة وهي تلامس يد لاعب الهلال خلال لقطة الإعادة، ويلمّح النفيعي لتعمد الحكم الانحياز للهلال.

وتفاعل “سعود آل سويليم” مع تغريدة النفيعي، حيث أعاد نشرها معلقًا:”أخي أبو نورة أعتقد أنه لن تجد أحدًا يجيب عن سؤالك البسيط، سؤال له سنوات يُطرح .. كان الله في العون”.

وكثيرًا ما شكا النصر من أداء الحكام خلال الموسم الحالي.

وطلب “آل سويلم” في وقت سابق بمراقبة غرفة تقنية الفيديو، متهمًا إياها بمجاملة نادي الهلال.

أخي أبو نورة أعتقد أنه لن تجد أحدًا يجيب عن سؤالك البسيط، سؤال له سنوات يُطرح .. كان الله في العون https://t.co/p9BP72W1oj — سعود آل سويلم (@SSuwailm) December 21, 2018

ورفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة من 14 مباراة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

وتراجع الأهلي للمركز الخامس بعد خسارته الرابعة في 14 مباراة برصيد 24 نقطة متأخرًا بفارق الأهداف عن التعاون.