رسميًا.. نادي الاتحاد السعودي يتعاقد مع الإيفواري سيكو سانوغو (فيديو)

أعلن نادي الاتحاد السعودي، الجمعة، تعاقده مع اللاعب الإيفواري سيكو سانوغو ليكون أولى صفقات سوق الانتقالات الشتوي.

ويُجيد سانوغو اللعب في مركز المحور، ويبلغ من العمر 29 عامًا، وكان عرض الاتحاد لإدارة ناديه السويسري يانغ بويز يبلغ نحو 8 ملايين فرانك سويسري.

ويلعب سانوغو مع يانغ بويز منذ العام 2014، وسجل له 11 هدفًا، منها هدف خلال الموسم الحالي من أصل 15 مباراة شارك فيها حتى الآن.

ويلعب سانوغو في سويسرا منذ العام 2010، إذ سبق له تمثيل نادي تون ثم لوزان الذي عاد منه لتون، وانتقل منه إلى يانغ بويز.

ويأتي تعاقد الاتحاد مع سانوغو بعد وقت قصير من سقوطه 1/2 أمام النصر في الدوري السعودي، علمًا بأنه يحتل المركز قبل الأخير على لائحة ترتيب الدوري السعودي.