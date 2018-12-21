ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هاتريك عمر السومة في مباراة الهلال والأهلي (صورة)

تألق النجم السوري عمر السومة وسجل 3 أهداف (هاتريك)، في مباراة ناديه الأهلي أمام الهلال في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، على استاد جامعة الملك سعود.

وافتتح عمر السومة أهداف المباراة التي انتهت بفوز الهلال 4/3، بهدف في الدقيقة السابعة، مستغلًا كرة عرضية من عبدالله السعيد.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء بعد خطأ من علي هادي آل بليهي على عمر السومة سجلها النجم السوري في الدقيقة 81.

وعاد السومة وسجل الهدف الثالث له وللأهلي في الدقيقة 85، بعد كرة عرضية من عبدالرحمن غريب، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتحقيق الفوز، ليحصد الهلال النقاط الثلاث.

ورفع عمر السومة رصيده إلى 10 أهداف، في المركز الثالث على لائحة هدافي الدوري السعودي، حيث يتصدرها بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال بـ 12 هدفًا، ثم ليندر تاوامبا لاعب التعاون بـ 11 هدفًا.

يشار إلى أن عمر السومة حقق جائزة هداف الدوري السعودي في 3 مواسم.

