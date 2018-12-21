تعرّف إلى أسباب عودة الحكم السعودي لإدارة المباريات في الدوري والكأس

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم منح الفرصة للحكام السعوديين لإدارة مباريات الدوري السعودي للمحترفين بعد غياب طويل حيث تم تحويل الحكام المحليين لإدارة منافسات الدرجات الثانية التي لا تحظى عادة بحضور جماهيري ولا تأثير من مسؤوليها.

وسيحظى الحكام المحليون بمزيد من إدارة المباريات للدوري المحلي وكأس الملك، في حين سيحضر الحكم الأجنبي للمباريات الكبرى، وهو القرار ذاته الذي كان يسير عليه اتحاد الكرة منذ عام 2004 الماضي قبل أن يغيب الحكم السعودي نهائيًا عن إدارة دوري بلاده.

صحيفة “الشرق الأوسط” وبحسب مصادر لها كشفت عن سبب عودة الحكم المحلي من جديد حيث قالت :”إدارة مباراة واحدة في الدوري السعودي تكلف أكثر من 130 ألف ريال سعودي للطاقم التحكيمي؛ وهو ما يعني أن تكاليف إدارة جميع المباريات للدوري ستكلف خزينة اتحاد الكرة عشرات الملايين من الريالات” .

وتابعت بحسب مصادرها:” هذا هو السبب الرئيس الذي جعل المسؤولين في اتحاد الكرة يقررون التراجع عن إبعاد الحكم السعودي عن المباريات كافة، وإسناد غالبية المباريات تحت إدارته مع الاستعانة بالحكام الأجانب في المباريات المفصلية والجماهيرية”.