ميدو يتلقى هزيمة قاسية أمام الفيصلي في بداية مشواره مع الوحدة بالدوري السعودي (فيديو)

تعرض المدرب المصري أحمد حسام (ميدو) لصدمة في بداية مشواره مع فريق الوحدة، بعد أن استقبل هدفًا بعد 44 ثانية من صفارة البداية، خلال هزيمته 3-صفر من الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس.

وعيّن الوحدة ميدو، مهاجم توتنهام هوتسبير وأولمبيك مرسيليا وأياكس أمستردام السابق، مدربًا مؤقتًا، يوم الأحد الماضي، خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي بجانب توليه منصب المستشار الفني للنادي حتى نهاية الموسم.

لكن ميدو لم يترك تأثيرًا سريعًا ولم يجنب الوحدة الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري.

واحتاج البرازيلي لويس جوستافو إلى 44 ثانية فقط ليفتتح التسجيل بتسديدة منخفضة باغتت الحارس المصري محمد عواد.

وضاعف مواطنه ايجور روسي التقدم بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 17.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف عبدالعزيز البيشي الهدف الثالث بتسديدة رائعة من فوق الحارس عواد، وبدت علامات الغضب على ميدو مدرب الزمالك والإسماعيلي سابقًا.

وتوقف رصيد الوحدة، الصاعد هذا الموسم لدوري الأضواء، عند 21 نقطة ليبقى في المركز السادس متقدمًا بنقطة واحدة على الفيصلي الذي ارتقى للمركز السابع.

الهدف الأول لنادي الفيصلي سجله اللاعب لويس غوستافو في الدقيقة 1

الفيصلي 1 : 0 الوحدة ⁧#الفيصلي_الوحدة⁩

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/aoDJTmq3YY — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨

الهدف الثاني لنادي الفيصلي سجله اللاعب ايغور روسي في الدقيقة 17

الفيصلي 2 : 0 الوحدة ⁧#الفيصلي_الوحدة⁩

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/8yKC1fFSbO — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨

الهدف الثالث لنادي الفيصلي سجله اللاعب عبدالعزيز البيشي في الدقيقة 47

الفيصلي 3 : 0 الوحدة ⁧#الفيصلي_الوحدة⁩

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/jrUKw7IFFt — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨

وسجل الغيني إسماعيل بانجورا هدفًا ليقود الرائد للفوز 1-صفر على عشرة من لاعبي الحزم.

جاء الهدف بعد مرور ساعة حين استغل بانجورا هفوة دفاعية وباغت حارس الحزم، ليمنح فريقه الانتصار الرابع في 13 مباراة.

وتأثر الحزم بطرد لاعب الوسط مسعود حمد بخيت قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول.

وحاول محمد الصيعري مهاجم الحزم المنضم حديثًا لمنتخب السعودية إدراك التعادل في عدة محاولات دون جدوى، ليتعرض فريقه للهزيمة السادسة هذا الموسم.

ويملك الحزم 14 نقطة في المركز 12 متأخرًا بنقطة وبمركز واحد عن الرائد.

ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 32 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن النصر أقرب منافسيه.