إسماعيل بانغورا يمنح الرائد فوزًا صعبًا على الحزم في الدوري السعودي (فيديو)

سجل الغيني إسماعيل بانغورا هدفًا ليقود الرائد للفوز 1/0 على 10 من لاعبي الحزم في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس.

جاء الهدف بعد مرور ساعة، حين استغل بانغورا هفوة دفاعية وباغت حارس الحزم ليمنح فريقه الانتصار الرابع في 13 مباراة.

وتأثر الحزم بطرد لاعب الوسط مسعود حمد بخيت قبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول.

وحاول محمد الصيعري مهاجم الحزم المنضم حديثًا لمنتخب السعودية إدراك التعادل في عدة محاولات دون جدوى ليتعرض فريقه للهزيمة السادسة هذا الموسم.

ويملك الحزم 14 نقطة في المركز الثاني عشر، متأخرًا بنقطة وبمركز واحد عن الرائد.

ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 32 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر أقرب منافسيه.