تغريم خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي 20 ألف ريال لإساءته لجماهير الأهلي

قررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم رئيس نادي الشباب خالد البلطان مبلغًا ماليًا قدره (20.000) ريال وذلك بسبب إساءته إلى جمهور النادي الأهلي.

وكان البلطان قد خرج بتصريحات سخر فيها من النادي الأهلي عقب نجاح فريقه “الشباب” في التغلب على النادي الجداوي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الـ 13 من الدوري.

????| #لجنة_الانضباط_والأخلاق: إلزام رئيس نادي #الشباب خالد البلطان بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) ريال لإساءته إلى جمهور النادي الأهلي. pic.twitter.com/9bz9BTeM30 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

وخرج البلطان عقب المباراة قائلًا:”الأهلي لم يكن أبدًا ندًا للشباب “.

وتابع:”تركت ⁧‫الشباب‬⁩ منذ خمس سنوات وعدت فوجدت ‫الأهلي‬ كما هو.. “هذا هو حسين وهذه خلاقينه”.

ورفع الشباب رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس، وظل الأهلي في المركز الرابع بـ24 نقطة بعد تلك النتيجة.