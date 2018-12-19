مباراة الهلال ضد الأهلي.. أزمة بين رئيس “الزعيم” وشركة “صلة” بسبب التذاكر (صور)

انتقد الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السعودي، سوء التنظيم من جانب شركة صلة الرياضية في بيع تذاكر مباريات الفريق، قبل المباراة المقبلة أمام الأهلي.

وكتب محمد بن فيصل في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” : “الإخوان في شركة صلة إلى متى ومعاناة الجماهير الهلالية مستمرة في شراء التذاكر.. سبق وتم إرسال خطاب وتم الرد وتقديم الوعود بحل المشكلة وللأسف مازال الوضع مستمرًا وللأسوأ”.

ونوّه بن فيصل إلى أن إدارته سبق وأن خاطبت الشركة مرارًا في هذا الأمر دون جدوى، رغم تلقيهم وعودًا من إدارة الشركة.

الاخوان في شركة @SelaSport الى متى ومعاناة الجماهير الهلالية مستمرة في شراء التذاكر .. سبق وتم ارسال خطاب وتم الرد وتقديم الوعود بحل المشكله وللاسف مازال الوضع مستمر وللأسوء .. جماهير الهلال خط احمر ⛔️ — محمد بن فيصل (@m_bin_faisal) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

وعقب تلك التغريدة قام فيصل بالكتابة مرة أخرى قائلًا: “تم التوصل معي من جانب الإخوان في شركة صلة، وايضاح الاشكاليات المتعلقة بموضوع التذاكر وأنه جاري العمل على حلها وطرح التذاكر خلال الساعات القليلة القادمة بشكل يليق بالجماهير الهلالية، وبإذن الله لن يتكرر ذلك في المستقبل”.

تم التواصل معنا من الاخوان في @SelaSport

وايضاح الاشكاليات المتعلقه بموضوع التذاكر وانه جاري العمل على حلها وطرح التذاكر خلال الساعات القليلة القادمه بشكل يليق بالجماهير الهلالية ????????????

وبإذن الله لن يتكرر ذلك بالمستقبل ???????? — محمد بن فيصل (@m_bin_faisal) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

وبدأت شركة صلة اليوم الخميس، بيع تذاكر مباراة الهلال وضيفه الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب جامعة الملك سعود بواقع 700 ريال منصة أفراد و400 لمنصة العائلات و150 للواجهة و100 ريال أطراف الواجهة و35 ريالًا بقية الملعب.