ولفر هامبتون الإنجليزي يُزاحم نادي الاتحاد السعودي على ضم بيبي

دخل فريق ولفرهامبتون الإنجليزي طرفًا في الصراع الدائر حول التعاقد مع المدافع الدولي البرتغالي بيبي الذي أنهى عقده مع فريق بيشكتاش التركي بشكل ودي بسبب الأزمة المالية التي تضرب الفريق.

وحسب صحيفة ” ريكورد ” البرتغالية فالفريق الإنجليزي يرغب في التعاقد مع المدافع البرتغالي في فترة الانتقالات الشتوية في صفقة انتقال حر مستفيدًا من تواجد عدة لاعبين برتغاليين في صفوفه ومدرب برتغالي.

وكان الفريق الإنجليزي يرغب في التعاقد مع بيبي الصيف الماضي لكنه فشل في تقديم عرض مالي يقنع الفريق التركي.

ويتواجد في فريق ولفرهامبتون 4 لاعبين برتغاليين ومدرب برتغالي كما أن الوكيل الشهير خورخي مينديز مستشار في الفريق.

وكان فريق الاتحاد السعودي قد قدم عرضًا للمدافع البالغ من العمر 35 سنة حسب تقارير إعلامية برتغالية ويتفوق على عروض أخرى قدمتها عدة فرق للاعب.

وأنهى بيبي تعاقده مع الفريق التركي وديًا ودفع أجور بعض العاملين في الفريق كبادرة إنسانية اتجاههم ومساعدة في حل أزمتهم المالية.

وتعاني الأندية التركية الكبرى من أزمة مالية قد تدفع أغلبها لبيع بعض نجومها في الشتاء القادم.