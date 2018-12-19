الكابتن ماجد يتسبب بخلاف جديد بين مشجعي الهلال والنصر

اندلع خلاف جديد بين مشجعي فريقي الهلال والنصر السعوديين، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد جدل حول الاسم العربي للكابتن ماجد، بطل المسلسل الكارتوني الشهير الذي عرض في تسعينيات القرن الماضي وحقق متابعة جماهيرية كبيرة آنذاك.

وبدأ الخلاف بين الهلاليين والنصراويين عندما نشر الكاتب والصحفي السعودي، رجا ساير المطيري، معلومة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، ربط فيها بين شخصية الكابتن ماجد الكارتونية وبين نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، ماجد عبدالله.

وقال المطيري في تغريدته التي أغضبت عشاق الزعيم الأزرق، إن إطلاق اسم ماجد على بطل المسلسل الكارتوني الياباني، جاء تيمناً باسم اللاعب السعودي السابق ماجد عبدالله الذي لمع نجمه داخل وخارج السعودية في فترة عرض المسلسل الكارتوني.

وكتب المطيري في تغريدته المثيرة الجدل: “هل تعلم أن الشخصية الكارتونية (الكابتن ماجد) تمت تسميتها فعلًا على اسم الكابتن ماجد أحمد عبدالله تقديراً لمكانته في بداية التسعينيات الميلادية. ومن أطلق هذا الاسم على الشخصية الكارتونية هو المخرج عبدالله المحيسن الذي تكفل بإنتاج ودبلجة المسلسل إلى العربية عبر شركته “العالمية”.

هل تعلم أن الشخصية الكرتونية "الكابتن ماجد" تمت تسميتها فعلياً على اسم الكابتن ماجد أحمد عبدالله تقديراً لمكانته في بداية التسعينيات الميلادية. ومن أطلق هذا الاسم على الشخصية الكرتونية هو المخرج عبدالله المحيسن الذي تكفل بإنتاج ودبلجة المسلسل إلى العربية عبر شركته "العالمية". pic.twitter.com/nUtGEmniyI — رجا ساير المطيري (@Rjasair) December 18, 2018

وانهالت الردود المتباينة على المطيري فور نشر معلومته الرياضية التي راقت لعشاق الفريق العالمي الأصفر وراحوا يدافعون عن صحتها مقابل تشكيك جمهور الهلال بها في خلاف رياضي شائع بين مشجعي الناديين الكبيرين في المملكة والممثلين المتنافسين على الدوام لمدينة الرياض.

من جيبك طبعاً ذي المعلومة — مٌـحمـد✨ (@xMo7mmedx) December 18, 2018

اول مره اشوف هلالي يدلي بمعلومة ايجابية وصحيحه عن الكابتن ماجد عبدالله شكراً ابو ساير والله يعينك على جمهور ناديك???? — ابراهيم الوهيبي (@ibrahimbinabdul) December 18, 2018

ماهو صحيح والله … سميت الشخصية الكرتونية ماجد .. على مجلة ماجد اللي كانت تصدر للاطفال..بلاش تدليس pic.twitter.com/jLZs1bvlDM — ✨▫️ضحك ???????? فرفشة✨ (@Sa_sa_farh) December 19, 2018

حسب ماأذكر أن الكابتن ماجد عبدالله رفع قضية ضد الشركة العالمية لاستغلال اسمه في المسلسل المدبلج بدون موافقته وقد ربحها والخبر موجود في جريدة الرياض ياأستاذ رجاء في وقتها — Abdullatif Almulhim (@Aalmulhim) December 18, 2018

عشان الكابتن " ماجر " الاسطوره المغربيه

لا توزع علينا معلومات من كيسك ???? — فايز ، الشمّري (@h11_ff) December 18, 2018

والكابتن ماجد هو الاسم العربي بالفعل للمسلسل الكارتوني الياباني (كابتن تسوباسا)، والذي يحكي سيرة شخصيةٌ كرتونية خيالية اشتُهرت عالميًّا، وهو لاعب كرة قدم لديه شغفٌ بكرة القدم وحلمٌ كبير بالعالمية.

وأدت الشخصية في نسختها العربية الفنانة الأردنية سهير فهد، واحدة من أشهر “مدبلجات” الوطن العربى، وأيضا معها الفنانة أمل حويجة.

ويتكون المسلسل من 128 حلقة ويسرد قصة كاملة عن طفل مغرم بكرة القدم وهو “ماجد كامل”، تدور الحلقات حول هذا الطفل الذي يرغب في تعلم كرة القدم، وتنتهي بفوز اليابان في النسخة العربية بكأس العالم للشبان دون 17 عامًا.