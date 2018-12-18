إيقاف حسين عبدالغني لاعب نادي أحد السعودي مباراة واحدة

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف لاعب نادي أحد، حسين عبدالغني، مباراة واحدة وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال.

وذكرت اللجنة في بيانها أن اللاعب ارتكب سلوكًا ينافي الأخلاق الرياضية تجاه لاعب الفريق المنافس في ممر اللاعب، وذلك بعد نهاية مباراة أحد والقادسية، يوم الإثنين، ضمن منافسات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حسب تقرير مراقب المباراة الوارد إلى اللجنة، الأمر الذي يعتبر مخالفة من اللاعب المذكور للمادة (48/2/1) من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق.

????| #لجنة_الانضباط_والأخلاق: إيقاف لاعب نادي #أحد حسين عبدالغني مباراة واحدة وإلزامه بدفع غرامه مالية قدرها (10,000) ريال. pic.twitter.com/xOibhpDR7w — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) December 18, 2018

وشددت اللجنة على أن القرار غير قابل للاستئناف.

كما أعلنت اللجنة إيقاف لاعب نادي القادسية، حاتم بلال، مباراة واحدة، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال.