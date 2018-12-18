هجوم جماهيري على محمد الكويكبي لاعب نادي الاتفاق السعودي بعد سخريته من فتاة (فيديو)

هجوم جماهيري على محمد الكويكبي لاعب نادي الاتفاق السعودي بعد سخريته من فتاة (فيديو)

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

هاجمت الجماهير السعودية، محمد الكويكبي، لاعب نادي الاتفاق والمنتخب السعودي، بعد رده على فتاة كانت تدعمه عبر حسابه على “إنستغرام”.

وظهر الكويكبي في مقطع فيديو من خلال بث مباشر على إحدى صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ردت عليه فتاة بأنه مهاجم جيد.

وتلقت الفتاة رسائل تهكم شديدة من قبل اللاعب الذي ظل يهاجمها بسخرية شديدة، معلقًا عليها أنها لا تفهم في الكرة وأن المطبخ هو مكانها الوحيد.

وقال الإعلامي فهد المري: “قالت للكويكبي أنت مهاجم كويس.. تبغى ترفع معنوياته وقعد يسفّل فيها، ‏هالنوعية ما ودك يتكلم في وسائل التواصل الاجتماعي عشان لا يفضح نفسه ويظهر للناس جهله”.

فيما أشار مغرد آخر: “أجمل شيء بالمقطع إنه يفضح عقليته للملأ والكل يعرف أخلاقه وأسلوبه الله يعين زوجته وأهله عليه دام تفكيره”.

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