سلمان الفرج نجم نادي الهلال السعودي مرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا 

كشفت صحيفة “foxsportsasia” عن القائمة النهائية للاعبين المتواجدين في الدوريات الآسيوية والمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2018 “BFA 2018” .

ودخل اللاعب السعودي سلمان الفرج، نجم نادي الهلال، في القائمة التي تواجد فيها 4 لاعبين عرب، إذ تواجد بجانب الفرج، اللاعب الجزائري بغداد بو نجاح، محترف السد القطري، واللاعبان القطريان أكرم عفيف وعبدالكريم حسن.

وضمت القائمة 24 لاعبًا جاءوا على النحو التالي: خمسة لاعبين يابانيين ولاعبان قطريان ومثلهما إيرانيان ولاعب سويدي وآخر هندي وآخر برازيلي وفلبيني وسعودي وجزائري وأربع لاعبين من كوريا الجنوبية ولاعبان أستراليان ولاعب من قيرغيزستان وآخر من فيتنام ولاعب صيني.

يذكر أن الفرج سيغيب عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلي، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين؛ بسبب الإصابة.