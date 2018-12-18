نادي الشباب السعودي يوقع عقدين احترافيين مع الشمري والحارس محمد الدوسري

أعلنت إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان، اليوم الثلاثاء، إبرام عقدين احترافيين، مع عبدالإله الشمري والحارس محمد الدوسري، لاعبي درجة الشباب في النادي العاصمي.

وكتب نادي الشباب عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، موقع التواصل الاجتماعي: “الشباب يوقع عقدين احترافيين، مع اللاعب عبدالإله الشمري والحارس محمد الدوسري حتى عام 2022”.

ويحتل الشباب المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة.