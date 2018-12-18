هل يعود حسين عبدالغني للنادي الأهلي السعودي؟

قالت تقارير صحفية سعودية، إن النادي الأهلي السعودي ينوي استعادة لاعبه السابق، نجم نادي أحد السعودي الحالي، حسين عبدالغني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة الرياض، فإن الأهلي يرغب في تسجيل عبدالغني في قائمة الفريق بدوري أبطال آسيا، على حساب محمد عبدالشافي، قائد الفريق الحالي، من أجل توفير خانة لاعب أجنبي في خطي الوسط أو الهجوم.

ويقدّم عبدالغني موسمًا جيّدًا مع أحد السعودي بعد موسم احتراف في فيريا البرتغالي.

وتردَّد أن الأهلي السعودي ينوي سحب شارة كابتن الفريق من عبدالشافي، ومنحها لسوزا بالاتفاق بين الثنائي.

ولعب حسين عبدالغني -أيضًا- لنادي النصر السعودي بضع سنوات، وحَمَل شارة قيادته.