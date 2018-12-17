القادسية يهزم أحد في ختام الجولة 13 من الدوري السعودي (فيديو)

حقق القادسية فوزًا بنتيجة 3/1، على منافسه أُحد، اليوم الإثنين، في ختام منافسات الجولة الـ 13 من الدوري السعدي للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القادسية 2/0، بهدفين عبر أبوبكر أومارو، وأحمد يوسف الزين في الدقيقتين 22 و32.

وأضاف هارون كمارا الهدف الثالث للقادسية في الدقيقة 78، قبل أن يقلص أدولف تيكو النتيجة لأُحد في الدقيقة 81.

وحقق القادسية الفوز الخامس في الدوري السعودي الموسم الحالي، مقابل تعادلين و6 خسائر، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر.

في حين يملك أحد فوزًا واحدًا، مقابل 9 خسائر و3 تعادلات، ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس عشر والأخير.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #القادسية سجله اللاعب : أبوبكر اومارا في الدقيقة 22

أحد 0 : 2 القادسية #أحد_القادسية pic.twitter.com/oIhJhcRXB2 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٧ ديسمبر ٢٠١٨

???? فيديو للهدف الثاني لنادي #القادسية سجله اللاعب : أحمد الزين في الدقيقة 32

أحد 0 : 2 القادسية #أحد_القادسية pic.twitter.com/ysQoZx88OW — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٧ ديسمبر ٢٠١٨

???? فيديو للهدف الثالث لنادي #القادسية سجله اللاعب : هارون كامارا في الدقيقة 78

أحد 1 : 3 القادسية #أحد_القادسية pic.twitter.com/LQ2vvfxvIF — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٧ ديسمبر ٢٠١٨