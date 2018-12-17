تركي آل الشيخ يسخر من هيثم عرابي مسؤول التعاقدات السابق بالنادي الأهلي المصري (صور)

ودَّع رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية تركي آل الشيخ، مسؤول التعاقدات السابق بالنادي الأهلي المصري هيثم عرابي بعد قرار إقالته من منصبه أمس الأحد بطريقة ساخرة من خلال تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ونشر آل الشيخ صورة لمسؤول التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أرفق بها تدوينة كتب فيها “هتوحشنا.. أنت لحقت”.

وسبق أن سخر آل الشيخ من عربي من قبل عبر صفحته الشخصية على فيس بوك قبل عدة أشهر أيضًا حينما كتب “هيثم هيدمر الصفقات”.

وأصدر رئيس الأهلي المصري، محمود الخطيب، قرارًا أمس بإقالة هيثم عرابي من منصبه رغم تعيينه قبل 4 أسابيع فقط.

ويرتبط اسم تركي آل الشيخ بالاستثمار في نادي بيراميدز الذي ينافس في الدوري الممتاز المصري.

وأثارت تدوينة “آل الشيخ” حالة جدل بين متابعيه ومحبيه، إذ طالبه بعضهم بعدم التدخل في شؤون النادي الأهلي، فيما انحاز آخرون لمسألة الهجوم على عرابي وعدم اتفاقهم مع قرار تعيينه من البداية.

وأطاح محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، بالثلاثي حسام غالي ومحمد فضل وهيثم عرابي، من لجنة التعاقدات بالنادي، وقرَّر تعيين أمير توفيق مديرًا للتعاقدات، واستمرار عدلي القيعي مستشارًا للجنة.