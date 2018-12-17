ماجد النفيعي يرد على خالد البلطان: الشباب قطعة صغيرة مقارنة بالنادي الأهلي (فيديو)

ردَّ ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي السعودي، على تصريحات خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، والتي سخر خلالها الأخير من الفوز على “الراقي”، في المواجهة التي جمعت الفريقين بالدوري السعودي.

البلطان كان صرح بعد مباراة فريقه ضد الأهلي، والتي انتهت بفوز الشباب بهدف دون رد، قائلًا: “كنت واثقًا من أن فريقي سيحقق الانتصار، بحكم معرفتي بالفريق الأهلاوي وعدم قدرته على مجاراتنا، كما أنه لم يكن في يوم من الأيام ندًّا لنا، وأفخر بأن الأهلي لم يستطع تسجيل أي هدف في فريقي على ملعب الجوهرة بحضوري”.

وأضاف البلطان: “تركت المشهد الرياضي منذ 5 سنوات وعدت والأهلي كما هو لم يتغيَّر وجماهيره لم تتغيَّر، وما زال يغمى عليهم في المباريات كما حصل اليوم، هذا حسينوه وهذي خلاقينه”.

وهو ما رد عليه النفيعي في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، قائلًا: “مع احترامي للبلطان وجمهور الشباب، لو قعطت ورقة صغيرة أمامك فهي تمثل مقارنة صغيرة بتاريخ الشباب والأهلي، وليس من العدل أن أجاريه وثمة فجوة كبيرة بيننا، ودائمًا يظل هناك حلم عند هذه الأندية أن تنافس الأندية الكبيرة، وأترفع عن الرد على هذه المستويات، وقدَّمنا شكوى رسمية ضدَّه وسندعم شكوانا بكل ما هو مطلوب من أدلة”.

وعن مستوى الأهلي في الفترة الأخيرة وتراجع النتائج، أشار النفيعي: “الأهلي عنده قوة هجومية ليست سهلة، مكونة من عمر السومة وجانيني ولم يلعبا كثيرًا، ونواجه سوء حظ في إصابتهما، ومعتز هوساوي أيضًا لديه إيقاف؛ وهذا بالتأكيد له تأثيرات كبيرة، الأندية الأخرى لو فقدت لاعبًا واحدًا فقط تتأثر، عندك مهاجم ومدافع بنيت عليهما أمالًا كبيرة”.

وتابع: “ما زلنا في المقدمة ولدينا أمل كبير، وتأهلنا في البطولة العربية، ومهما كانت دكة الاحتياط وقوتها، ولكن القوام الرئيس هو الذي عليه الاعتماد دائمًا.. ونحن في المنافسة ولم نخرج منها، وهذا ليس معناه أننا راضون عن الأداء والمستوى، ولكن لدينا الفترة الشتوية وسنقيم العمل الإداري بالكامل والجهاز الفني وسيكون هناك تصحيح لكل شيء”.

واستدرك: “بعد مباراتي الهلال والوحدة سيكون هناك تقييم على موسى المحياني والمدرب وجميع الأجانب، الكل سيقيم من الكبير إلى أصغر لاعب، والأخطاء واردة، ولكن علينا أن نتفق أن الهزيمة لا يجب أن تؤثر علينا وتهز الفريق.. وكل شيء قابل للتعديل”.