صحيفة برتغالية: عرض نادي الاتحاد السعودي يتفوق على الغرافة القطري لضم بيبي

قالت صحيفة أبولا البرتغالية الواسعة الانتشار أن كلًا من نادي الاتحاد السعودي والغرافة القطري دخلا في مفاوضات لضم لاعب ريال مدريد السابق، اللاعب البرتغالي بيبي لاعب بشكتاش التركي الحالي.

وكشفت الصحيفة أن عرض الغرافة القطري كان في البداية للاعب قبل أن يتدخل مسؤولو الاتحاد بقوة ويقدموا عرضًا ماديًا ووقتيًا أعلى من عرض الغرافة، حيث أن مدة العقد ستكون موسمين ونصف الموسم لدى الاتحاد.

يذكر أن إدارة الاتحاد تنوي تغيير ما لا يقل عن أربعة لاعبين أجانب من الموجودين حاليًا واستبدالهم بآخرين لتدعيم صفوف الفريق، وإنقاذه من حالة تردي النتائج التي يمر بها.

ويحتل الاتحاد المركز الأخير في مسابقة الدوري حيث يملك ست نقاط فقط بعد مرور 13 جولة من فوز وحيد، وثلاثة تعادلات.