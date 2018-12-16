عمر السومة يكشف حقيقة خلافه مع موسى المحياني

نفى عمر السومة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي أن يكون استبعاده من مباراة الفريق أمام الشباب أمس السبت في الدوري المحلي كان له علاقة بموسى المحياني مدير الكرة بالنادي.

وكتب السومة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “السلام عليكم حابب اقولكم شي، اقسم بالله العظيم انكم ظالمين موسى المحياني كثير ولا توجد مشكلة بيننا ولم استبعد عن اللقاء بأي قرار اداري ونتمنى من الجميع التركيز على الدعم في المباراة القادمه وعدم الإلتفات للإشاعات”.

السلام عليكم حابب اقولكم شيء

اقسم بالله العظيم انكم ظالمين موسى المحياني كثير ولا توجد مشكلة بيننا ولم استبعد عن اللقاء بأي قرار اداري ونتمنى من الجميع التركيز على الدعم في المباراة القادمه وعدم الإلتفات للإشاعات يعطيكم العافية???? — omar alsomah (@omaralsomah) December 16, 2018

وقالت صحيفة “الاقتصادية”، تبَعًا لمصادره عن استبعاد السومة إنه “حدث خلاف بين السومة وأيمن الخليف زميله بالفريق قبل اللقاء، تحديدًا في نهاية التدريبات، قبل أن ينفك ذلك الخلاف الذي لم يصل إلى حد التشابك”.

وأضافت الصحيفة: “في اليوم الثاني وأثناء التدريبات رفض السومة المشاركة في التدريبات الجماعية وتوجَّه إلى العيادة الطبية بعد أن أبلغ الجهاز الطبي بشعوره ببعض الشد”.وتابعت: “انزعج المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي من تصرّف السومة وذهابه إلى العيادة الطبية دون الاستئذان وإبلاغه أوَّلًا بذلك؛ ما دفعه إلى إبعاده هو وزميله الخليف من القائمة التي شاركت أمام الشباب”.

وأشارت تقارير إلى أن موسى المحياني أبلغ عمر السومة أنه موقوف إداريًا.

فيما أوضحت صحيفة “الجزيرة”، أن المدرب طالب -أيضًا- بإبعاد السومة عن الفريق.

وكان غويدي استبعد الثنائي السومة والخليف من المباراة، ودفع بمهند عسيري وحيدًا في المقدمة الهجومية نظرًا لعدم جاهزية دجانيني تافاريس من الرأس الأخضر الذي يعاني إصابة.

ويعد السومة من أبرز المهاجمين الأجانب واللاعبين المحترفين، في تاريخ النادي الأهلي، إذ قدَّم أداءً مبهرًا منذ قدومه، حصل على إثره على لقب هدّاف دوري المحترفين السعودي لـ3 مواسم متتالية.