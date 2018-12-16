مباراة الهلال والحزم.. مشجعة صماء في مدرجات “الزعيم” برفقة ابنها تنال تعاطفًا كبيرًا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، من مدرجات مباراة الهلال والحزم، مساء السبت، والتي أقيمت باستاد جماعة الملك سعود في الرياض، يظهر مشجعًا هلاليًّا برفقة والدته، والتي تعد من الصم والبكم، ولكنها حرصت على دعم فريقها.

وتظهر الأم في مدرجات “الزعيم”، وهي تتحدث مع ابنها الذي يصورها بلغة الإشارة، متوقعة أن يفوز الهلال في المباراة بثنائية نظيفة، كما أشارت أنها تأمل أن تفوز بجائزة المباراة (السيارة).

ولكن لم يحدث للأم ما تمنته وتلقى الهلال الهزيمة 2-1، لتظهر في مقطع آخر بعد نهاية اللقاء، ويحدثها ابنها أنه للأسف الهلال تلقى هزيمة، لترد عليه قائلة: “خسارة الهلال مقدرة ومكتوبة”، متوقعة أن يحقق الفوز في المباريات المقبلة.

ووجد المقطع تداولًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلًا لما تضمنه من محتوى إنساني رائع، وأشاد المغردون بالروح الطيبة للأم، وبرّ ابنها بها.

وألحق الحزم بنظيره الهلال، متصدر الدوري، أول خسارة له 2/ 1، في ختام منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة بقي الهلال متصدرًا (32 نقطة) ورفع الحزم رصيده النقطي إلى 15 نقطة.