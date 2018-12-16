هل فشلت المفاوضات بين نادي النصر السعودي والمدرب البرتغالي روي فيتوريا؟

كشفت تقارير صحفية عن توقف مفاوضات نادي النصر السعودي مع المدير الفني روي فيتوريا، مدرب نادي بنفيكا الحالي.

وكانت صحيفة “أبولا” إحدى أشهر الصحف البرتغالية، أشارت إلى أن المفاوضات بين المدير الفني وإدارة العالمي وصلت إلى مرحلة جديدة، إذ يبدو أن المدرب البرتغالي قد وافق على العرض النصراوي.

فيما أوضحت صحيفة “الاقتصادية”، اليوم الأحد، أن إدارة النصر، أوقفت المفاوضات مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، بسبب مطالباته المالية الكبيرة، إذ اشترط عليها دفع الشرط الجزائي لفسخ عقده مع نادي بنفيكا بقيمة عشرة ملايين يورو.. وتمسك فيتوريا بمبلغ ثمانية ملايين يورو للموسم الواحد، إضافة إلى أربعة ملايين يورو عن الموسم الحالي.

وفي المقابل، اشترطت إدارة النصر على فيتوريا فك الارتباط أوَّلًا مع بنفيكا دون أي تدخل مادي منها، إذا رغب في إعادة المفاوضات بين الطرفين مرة أخرى، والتوقيع معه حال توصلا إلى اتفاق في النواحي المالية المتعلقة بالعقد الرسمي.

يُذكر أن إدارة العالمي كانت قريبة من التعاقد مع مدرب نادي موناكو الفرنسي السابق، ليوناردو غارديم، إلا أن المفاوضات لم تَتكلل بالنجاح.