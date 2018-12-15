جدول ترتيب الدوري السعودي 2019/2018

ألحق الحزم الخسارة الأولى بالهلال حامل لقب ومتصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بالفوز عليه 2-1 في الرياض بعد إلغاء هدف للهلال واحتساب ركلة جزاء للحزم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو اليوم السبت.

ملخص مباراة

الهلال 1 : 2 الحزم#الهلال_الحزم pic.twitter.com/ZAzEJm2X4Y — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 15, 2018

وسجل الفرنسي بافتيمبي غوميز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 77 لكن الحكم ألغاه بعد احتجاج لاعبي الحزم ومطالبتهم بركلة جزاء في الهجمة السابقة على الهدف.

واستعان الحكم بتقنية الفيديو ليلغي هدف الهلال ويحتسب ركلة جزاء للحزم أحرز منها البرازيلي فاغنر اليماو هدف الفوز في الدقيقة 80.

ووضع غوميز الهلال في المقدمة في الدقيقة 18 بعد تمريرة عرضية متقنة من محمد البريك.

وأدرك الحزم التعادل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عبر محمد الصيعري بعد خطأ دفاعي من البرتو بوتيا لتسكن الكرة شباك العُماني علي الحبسي.

ورغم خسارته على ملعبه احتفظ الهلال بالصدارة برصيد 32 بينما تقدم الحزم للمركز 11 برصيد 14 نقطة.

ويسعى الأهلي لاستغلال تعثر الهلال، وتحقيق الفوز على الشباب لتضييق الفارق مع المتصدر.

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