الحزم يلحق الخسارة الأولى بنادي الهلال في الدوري السعودي (فيديو)

ألحق الحزم الخسارة الأولى بنادي الهلال حامل لقب ومتصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بالفوز عليه 2-1 في الرياض، بعد إلغاء هدف للهلال واحتساب ركلة جزاء للحزم، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، اليوم السبت.

وسجل الفرنسي بافتيمبي غوميز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 77، لكن الحكم ألغاه؛ بعد احتجاج لاعبي الحزم ومطالبتهم بركلة جزاء في الهجمة السابقة للهدف.

واستعان الحكم بتقنية الفيديو ليلغي هدف الهلال ويحتسب ركلة جزاء للحزم أحرز منها البرازيلي فاجنر اليماو هدف الفوز في الدقيقة 80.

ووضع غوميز الهلال بالمقدمة في الدقيقة 18، بعد تمريرة عرضية متقنة من محمد البريك.

???? الهدف الأول لنادي الهلال سجله اللاعب قوميز في الدقيقة 18

الهلال 1 : 0 الحزم#الهلال_الحزم#دوري_بلس pic.twitter.com/A8uxO1VTwb — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

وأدرك الحزم التعادل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عبر محمد الصيعري، بعد خطأ دفاعي من البرتو بوتيا، لتسكن الكرة شباك العُماني علي الحبسي.

???? الهدف الأول لنادي الحزم سجله اللاعب محمد الصيعري في الدقيقة 46

الهلال 1 : 1 الحزم#الهلال_الحزم#دوري_بلس pic.twitter.com/HXGJzeu2a3 — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

???? الهدف الثاني لنادي الحزم سجله اللاعب اليماو في الدقيقة 80

الهلال 1 : 2 الحزم#الهلال_الحزم#دوري_بلس pic.twitter.com/ZwN9TdWVkE — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

ورغم خسارته على ملعبه، احتفظ الهلال بالصدارة برصيد 32 نقطة، بينما تقدم الحزم للمركز 11 برصيد 14 نقطة.