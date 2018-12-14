ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد سوبر هاتريك عبدالرزاق حمدالله‎

أحرز المغربي عبدالرزاق حمد الله أربعة أهداف، ليقود نادي النصر السعودي لفوز كبير 4-صفر على ضيفه الرائد، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وحقق النصر فوزه التاسع في 13 مباراة، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر وحامل اللقب، بينما ظل رصيد الرائد 12 نقطة في المركز 11.

وافتتح حمد الله الرباعية بعد ثماني دقائق من البداية بركلة جزاء، حصل عليها بنفسه ونفذها بنجاح بعد استعانة الحكم بتقنية الفيديو.

وعزز اللاعب ذاته النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول؛ إثر تمريرة متقنة من النيجيري أحمد موسى وضعت المهاجم المغربي في مواجهة مرمى الجزائري عز الدين دوخة حارس الرائد، ليضع الكرة في الشباك.

وبعدها بدقيقة واحدة، أضاف الهدف الثالث بعدما تابع محاولة مواطنه نور الدين أمرابط التي تصدى لها دوخة، لكن حمد الله تابع الكرة في الشباك.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي

1-بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال 10 أهداف.

2-ليندر تاوامبا لاعب التعاون 10 أهداف.

3- كريستيان جوانكا لاعب الاتفاق 9 أهداف.

4- عمر السومة لاعب الأهلي 7 أهداف.

5- محمد الصيعري لاعب الحزم 7 أهداف.

6- عبدالرازق حمد الله 7 أهداف.