هل ينضم البرازيلي فابيو ليما إلى نادي النصر السعودي؟

عرض أحد وكلاء اللاعبين البرازيلي فابيو ليما من جديد على إدارة نادي النصر السعودي تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني اللاعب حاليًا مع الوصل، حيث يواجه هجومًا من قبل الجماهير على خلفية مستوياته الباهتة التي يقدمها مع الإمبراطور هناك.

وكان اللاعب مطلبًا لجماهير النصر طيلة فترتي الانتقالات السابقتين، حتى أن “الوصل” حدد مبلغًا يصل لنحو مائة مليون ريال نظير التخلي عنه لأي نادٍ سعودي.

وبحسب تقارير صحفية فإن إدارة النصر لم توافق على ما حددته إدارة “الوصل”، حتى أن عرض النصر لضم اللاعب وقتها لم يصل إلى نحو 50 مليون ريال أي ما يقارب 15 مليون دولار في الوقت الذي كانت فيه إدارة الوصل ترغب ببيعه نظير 25 مليون دولار.