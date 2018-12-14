رسميًا.. الإسباني جوناثان سوريانو يوقّع عقود انضمامه إلى نادي الهلال السعودي (صور)

وقّع المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو، عقود انضمامه إلى نادي الهلال السعودي، لينضم إلى “الزعيم” خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحضر المهاجم الإسباني إلى الرياض صباح اليوم الجمعة، واجتاز الكشف الطبي، وتم توقيع العقد لقيد اللاعب في كشوفات الفريق مطلع شهر يناير المقبل عندما تُفتح فترة الانتقالات الشتوية.

وكانت آخر محطات سيريانو هو فريقه الحالي بكين الصيني الذي نجح معه بتسجيل 31 هدفًا وصنع 6 أهداف.

ولم يكشف نادي الهلال عن قيمة التعاقد أو مدة العقد.